Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Backnang: Kompletträder gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten im Verlaufe des Montags einen Satz Kompletträder aus einer Tiefgarage in der Friedrich-Stroh-Straße. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 an das Polizeirevier Backnang zu wenden.

Backnang: Cityroller geklaut

Am Montag, zwischen 15:15 Uhr und 16:50 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Schillerstraße einen schwarz/orangefarbenen Cityroller der Marke Kessler. Durch die Diebe wurde das Spiralschloss, an welchem der Cityroller angeschlossen war, aufgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 65 Euro. Hinweise auf die Diebe erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Waiblingen: Unfall bei Einsatzfahrt

Am Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es an der Waiblinger Hallenbadkreuzung zu einem Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Waiblingen befuhr die L1142 in Fahrtrichtung Winnenden und wollte die Hallenbadkreuzung unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten bei roter Ampel in Richtung Winnender Straße queren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem KIA, welcher die Kreuzung von der B14 kommend in Richtung Neustadt queren wollte. Durch die Kollision wurde der 34-jährige KIA-Fahrer leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 48.000 Euro geschätzt.

