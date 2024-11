BPOLI LUD: Feuerwerk der Klasse 3 aber keine Erlaubnis

Görlitz (ots) - In der Nacht zum Donnerstag lotsten Bundesbereitschaftspolizisten auf der Görlitzer Stadtbrücke einen Pkw aus dem Landkreis Fulda in die Kontrollposition. In dem Fahrzeug saßen drei Männer (Fahrer, Beifahrer, ein Mitfahrer), der vierte Mann lag auf dem Rücksitz und schlief. Als die Beamten den Schlafenden weckten, um einen Abgleich mit dem Ausweis ...

