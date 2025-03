Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall bei Fichtenberg

Aalen (ots)

Fichtenberg: Schwerer Unfall auf der L1066

Am Montag kurz nach 20:00 Uhr kam es auf der L1066 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Unterrot und Mittelrot. Ein 22-Jähriger überholte mit seinem Mazda und übersah dabei einen entgegenkommenden Audi. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde sowohl der Unfallverursacher als auch der 55-jährige Fahrer des Audis schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Die L1066 ist derzeit zur Bergung der Fahrzeuge noch gesperrt, wird aber in Kürze wieder frei gegeben. (Stand 22:00 Uhr)

