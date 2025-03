Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Einbruch, Unfall, Sonstiges

Aalen (ots)

Waiblingen: Silberschmuck entwendet

Am Montagmorgen konnten gegen 04:00 Uhr zwei junge männliche Täter von einer Zeugin beobachtet werden, wie sie in der Lange Straße eine bereits beschädigte Scheibe eines Schmuckgeschäfts einwarfen und aus der Auslage Silberschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeipräsidium Aalen unter 07361 5800 zu wenden.

Wailbingen: Smartphone verloren

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr legte ein 59-Jähriger sein Smartphone auf sein Autodach und fuhr von Stuttgart nach Waiblingen. Erst daheim bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Smartphones. Eine selbst durchgeführte Ortung erkannte, das in Verlust geratene Gerät im Bereich des Schwalbenweges in Waiblingen. Vor Ort konnte er sein Smartphone jedoch nicht auffinden. Es wurde mutmaßlich von Unbekannten gefunden. Das Polizeirevier bittet den unbekannten Finder eines silberfarbenen Smartphones, Samsung, S24 Ultra um telefonische Kontaktaufnahme unter 07151 9500.

Schorndorf: Unfall - Geschädigter gesucht

Am Freitagnachmittag kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Unfall während des Ausparkens in der Welzheimer Straße in Schorndorf. Auf Höhe einer dortigen Bäckerei beschädigte eine 44-jährige Skoda-Fahrerin ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Bevor sich die Skoda-Fahrerin bemerkbar machen konnte, stieg der Fahrer in das beschädigte Fahrzeug und fuhr davon. Dabei soll es sich um ein Auto der Marke BMW oder Mercedes gehandelt haben, welches vorne links beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallbeteiligte wird gebeten, sich telefonisch unter 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Rudersberg: Gasflaschen gestohlen

Über das Wochenende brachen unbekannte Täter die abgeschlossenen Staufächer von vier in der Brühlstraße abgestellten Wohnwägen auf und entwendeten daraus jeweils die Gasflasche. Der Gesamtwert der gestohlenen Gasflachen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden an den Wohnwägen beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Einbruch in Imbissrestaurant

In der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr und Montag 07:45 Uhr versuchten unbekannte Täter zunächst die Hintertür und sodann ein Fenster eines Imbissrestaurants in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, zerstörten die unbekannten Täter eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Imbiss entwendeten die Täter die Registrierkasse und Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 9500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell