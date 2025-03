Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach Hausfriedensbruch und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Aalen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wurde die Polizei in den Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg gerufen. Dort hielt sich ein 37-jähriger Mann widerrechtlich in der Wohnung einer 29-jährigen Frau auf. Da der Mann die Wohnung nicht verließ, wurden ihm durch die Polizeibeamten der Gewahrsam erklärt. Hierauf versuchte er zu flüchten. Der Mann wurde durch die Beamten festgenommen. Er sperrte sich und schlug mit seinem Ellenbogen nach den Beamten. Hierbei wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Der 37-Jährige wurde am Samstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl in Vollzug, sodass der 37-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

