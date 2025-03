Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Streit eskaliert, Sachbeschädigungen, Einbruch, Brand und Automatenaufbrüche

Aalen (ots)

Oppenweiler: Unfallflucht

Bereits am Samstag, den 08.03.2025, gegen 17:55 Uhr kam es auf der Oppenweiler Straße (K1897) zu einer Unfallflucht. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr die K1897 in Fahrtrichtung Steinbach. Nachdem ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf die Fahrspur des 33-Jährigen kam, musste dieser ausweichen. Hierbei kollidierte der Audi-Fahrer mit der Leitplanke. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Angaben des 33-jährigen Audi-Fahrers zufolge befanden sich hinter dem Motorradfahrer zwei weitere Verkehrsteilnehmer. Diese könnten möglicherweise relevante Zeugen sein und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Backnang: Streit eskaliert

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr kam es in einer Bar in der Sulzbacher Straße zunächst zu einem Streitgespräch zwischen mehreren Personen. Der Streit endete im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Auslöser für den Streit und die anschließende Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar.

Fellbach-Schmiden: PKW zerkratzt

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 16:00 Uhr zerkratzten unbekannte Vandale einen in der Meißner Straße geparkten Audi. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der Schulstraße geparkten Audi. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf - Schornbach: Auto beschädigt

In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr bis Sonntag, 09:00 Uhr rissen Unbekannte den Außenspiegel eines im Auerbachweg geparkten VW ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Weinstadt-Schnait: Hebelversuche an Haustür

Unbekannte Täter versuchten im Verlauf des Freitags, zwischen 02:00 Uhr und 16:00 Uhr, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Blütenstraße aufzuhebeln. Aufgrund der baulichen Beschaffenheit der Tür kamen die Täter nicht ins Haus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag kam es 08:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Abbiegeunfall in der Blumenstraße, Ecke Bismarckstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer übersah beim Abbiegen nach rechts einen geparkten Mercedes und kollidierte mit diesem. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ am Mercedes einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9090.

Waiblingen: Brand in leerstehendem Gebäude

Am Sonntag wurde gegen 00:30 Uhr Flammen im Erdgeschoss eines leerstehenden Gebäudes in der Dammstraße gemeldet. Durch Zeugen konnten zum Zeitpunkt der Brandmeldung mehrere Jugendliche im Bereich des Hauses beobachtet werden. Ob diese etwas mit dem Brand zu tun haben, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei Waiblingen geführt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Remshalden-Grunbach: Ausgelöste Alarmanlage

Am Sonntagabend wurde gegen 21:30 Uhr eine ausgelöste Alarmanlage in einem Haus in der Brückenstraße festgestellt. Im Rahmen einer Überprüfung wurde bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam eine Terrassentür aufgebrochen hatten. Es wurden jedoch augenscheinlich keine Räume durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen auch nichts gestohlen, so dass die unbekannten Täter vermutlich die Wohnung nicht betreten haben. An der Terrassentür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Waiblingen / Fellbach - mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen

Fellbach: Eierautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte im Bereich der Schlüsseläcker drei Verkaufsautomaten aufzubrechen. An einem Automaten gelang der Aufbruch und es wurde das im Automat befindliche Bargeld entwendet. Die beiden anderen Verkaufsautomaten durch den Aufbruchsversuch beschädigt. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Bereich der Schlüsseläcker verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der 0711 9519130 beim Polizeiposten Schmiden zu melden.

Waiblingen: Versuchter Aufbruch eines Verkaufsautomaten

Drei unbekannte Täter konnten am Sonntag gegen 03:10 Uhr in der Schmidener Straße durch Zeugen beobachtet werden, als sie versuchten, einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Als die unbekannten Täter durch einen Zeugen gestört wurden, gerieten sie offensichtlich in Panik und zerstörten einen Bewegungsmelder sowie mehrere Überwachungskameras. Durch einen weiteren Zeugen wurde die Ausfahrt des Geländes mit einem Auto blockiert, um die Täter an der Flucht zu hindern. Daraufhin drohten die Täter dem Zeugen mit körperlicher Gewalt, sodass dieser den Weg wieder freigab. Anschließend konnten die Täter mit einem schwarzen Fahrzeug in Richtung Fellbach flüchten. Verletzt wurde niemand. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Waiblingen-Neustadt: Eierautomat aufgebrochen

Des Weiteren brachen unbekannte Täter am Sonntag gegen 03:45 Uhr einen Eierautomaten in der Straße "Kleinhegnach" auf. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den beiden Aufbrüchen im Bereich Waiblingen erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Ob zwischen den verschiedenen Automatenaufbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.

