Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Satteldorf: Auffahrunfall mit Verletzung

Am Montag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer an einer Ampelanlage auf der K2659 an der Einmündung B290 auf einen dort ordnungsbedingt haltenden Opel auf. Der 58-jährige Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Ilshofen: Leitplanke beschädigt auf A6

Auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen in Fahrtrichtung Heilbronn wurden am Montag gegen 15 Uhr mehrere Leitplankensegmente beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, welcher vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 07904 94260.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell