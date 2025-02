Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zivilfahnder stoppen mutmaßliche Ladendiebe/Whisky, Lachs, Meeresfrüchte und Drogerieartikel im Auto

Pfungstadt (ots)

Einen 34 Jahre alten Autofahrer und seine 33-jährige Beifahrerin nahmen Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstagabend (08.02.) aufgrund des Verdachts der Hehlerei bzw. des Ladendiebstahls nach einer Kontrolle auf der A 67 vorläufig fest.

In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten zuvor größere Mengen Whisky, Lachs, Meeresfrüchte sowie diverse Drogerieartikel und Elektrowerkzeug. Kaufbelege für die Waren im Gesamtwert von knapp 1000 Euro konnte das Duo, das unter anderem wegen Ladendiebstahls bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, nicht vorlegen. Die Fahnder stellten alles sicher und prüfen nun, ob die Waren Eigentumsdelikten zuzuordnen sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die vorläufig Festgenommenen werden sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren zu verantworten haben. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

