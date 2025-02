Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 28-Jähriger festgenommen nach versuchtem Einbruch

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (9.2) kam es in der Schulstraße zu einem versuchten Diebstahl. Ein Mann soll gegen 0:30 Uhr mit einem Straßenschild das Schaufenster eines Geschäfts eingeschlagen haben. Nach dem Eindringen in das Geschäft nahm der Mann unter andrem Schachteln Zigaretten und Wechselgeld aus der Kasse mit. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte den 28-Jährigen auf frischer Tat festnehmen, bevor er fliehen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der 28-jährige Mann muss sich nun strafrechtlich für seine Tat verantworten.

