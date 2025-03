Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostablkreis: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Die Polizei wurde am Montag gegen 10 Uhr zu Streitigkeiten in die Stuttgarter Straße gerufen. Hier trafen die Polizisten auf einen aggressiven 30 Jahre alten Mann, der im Verdacht stand alkoholisiert Auto gefahren zu sein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille, weshalb der Mann die Ordnungshüter mit zur Blutprobe begleiten musste. Hiergegen wehrte er sich, weshalb er überwältigt und geschlossen werden musste. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten, weshalb ihn diesbezüglich weitere Strafanzeigen erwarten. Im Anschluss der Blutentnahme musste der Mann zur Ausnüchterung bis in den Abend hinein in polizeilichem Gewahrsam bleiben.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr einen VW, der im Bereich Rabenhof abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Aalen. E-Bike entwendet

Zwischen Sonntag, 16:30 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, wurde ein E-Bike, das in der Franz-Schubert-Straße abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Das schwarze Haibike war mit einem Kettenschloss gesichert und hat einen Wert von ca. 3.700 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen