POL-MFR: (938) Versammlungsgeschehen am Freitag (06.09.2024) - Verkehrslagemeldung

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - In Röthenbach a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ereignete sich am Mittwochnachmittag (04.09.2024) ein schwerer Verkehrsunfall. Der 40-jährige Fahrer eines Motorrollers zog sich bei der Kollision mit einem Lkw tödliche Verletzungen zu. Der 40-Jährige war um kurz nach 15:00 Uhr mit einer Vespa in der Renzenhofer Straße in ...

