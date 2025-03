Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Unfallflucht und Überholunfall

Aalen (ots)

Langenburg/Oberregenbach: Brand einer Gartenhütte

In der Kelterstraße geriet am Dienstag gegen 12 Uhr eine Gartenhütte in Brand, nachdem nach bisherigen Erkenntnissen entleerte Asche den angrenzenden Komposthaufen entzündete und die Flammen auf den Schuppen übergriffen. Die Hütte brannte vollständig ab. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehren aus Gerabronn, Langenburg, Blaufelden und Schrozberg verhindert werden. Diese waren mit 13 Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften vor Ort. Dennoch wurde die Fassade des Wohnhauses beschädigt, wodurch der Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Zusätzlich war ein Rettungsdienstfahrzeug mit drei Einsatzkräften im Einsatz.

Kirchberg an der Jagst: Überholunfall

Am Dienstag gegen 7:25 Uhr befuhr ein 53-jähirger BMW Fahrer die L1040 in Fahrtrichtung Kirchberg, als er nach einem Kurvenausbgang bei Kirchberg zum Überholvorgang ansetzte. Während des Überholvorgangs wurde er von einem 28-jährigen Skoda-Fahrer übersehen, welcher ebenfalls zum Überholen ansetzte. Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn, wodurch ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 16:55 Uhr einen in der Raiffeisenstraße auf dem Parkplatz eines Karosseriehändlers geparkten Seat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell