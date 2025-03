Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Diebstahl, Sachbeschädigung, Verkehrsunfall, Arbeitsunfall und Brände

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 21:30 Uhr mussten eine 27-jährige Mini-Fahrerin und ein 32-jähriger VW-Fahrer in der Stuttgarter Straße aufgrund einer roten Ampel anhalten. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den VW-Fahrer auf. Der VW wurde in der Folge auf den davorstehenden Mini der 32-Jährigen aufgeschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Bei dem flüchtenden Unfallverursacher handelte es sich um einen weißen Kombi der Marke VW oder Skoda mit Göppinger Kennzeichen. Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Welzheim: Holz geklaut

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Freitag, 14:00 Uhr bis Montag, 10:00 Uhr ca. 10 Meter Festholz im Wert von etwa 1.500 Euro. Das Holz war im Bereich des Parkplatzes des Trimm-Dich-Pfades am Tannwald gelagert. Die unbekannten Diebe haben die Baumstämme mutmaßlich vor dem Abtransport nochmals zersägt. Aufgrund der Größe der Baumstämme wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport ein LKW verwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Welzheim unter der 07182 92810 zu melden.

Schorndorf-Haubersbronn: PKW beschädigt

Unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Welzheimer-Wald-Straße geparkten VW. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Winterbach-Goldboden: Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Renault-Fahrer die L1150 in Fahrtrichtung Welzheim-Goldboden und kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einer dortigen Leitplanke. Der entstandene Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Börtlingen: Arbeiter bei Baumfällarbeiten verletzt

Bei gewerblichen Waldarbeiten wurde am Dienstag, gegen 16:00 Uhr, im Bereich des Schneiderhofs eine etwa 30 Meter hohe Fichte gefällt. Der Stamm prallte gegen die Beine eines 31-jährigen Arbeiters und klemmte ihn ein. Der 31-jährige konnte sich zwar selbständig befreien, musste jedoch von Rettungskräften aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Der Verletzte 31-Jährige zog sich eine Beinfraktur zu und kam ins Krankenhaus. Neben der Polizei war die Feuerwehr Plüderhausen mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften so wie die Bergwacht mit insgesamt 7 Rettungskräften vor Ort.

Waiblingen: Sperrmüll und Papiercontainer angezündet

Am Mittwochmorgen gegen 01:15 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Friedrich-Schofer-Straße Möbel in Brand gesetzt. Diese waren zur Sperrmüllabholung am Straßenrand bereitgestellt. Kurze Zeit später konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei junge Männer einen in der Nähe befindlichen Papiercontainer entzündeten und dann in Richtung Bahnhof gingen. Die zwei verdächtigen Männer sollen Anfang 20 sein. Einer der Unbekannten trug ein weißes Oberteil mit schwarzer Aufschrift. Der zweite Täter war unter anderem mit einer Jeans und einer schwarzen Mütze bekleidet. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 07151 9500.

Remshalden-Grunbach: Wohnungsbrand

Am Dienstag wurde gegen 11:45 Uhr ein Wohnungsbrand in der Uferstraße gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr drang Rauch aus einer Erdgeschosswohnung, deren Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht daheim waren. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten schnell evakuiert und das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell