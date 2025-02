POL-COE: Senden, Kalverkamp/ Garage aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in Hausdülmen in die St.-Mauritius-Grundschule eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (21.02.25) und 6.50 Uhr am Montag (24.02.25) schlugen die Täter Scheiben ein. Sie entwendeten Tablets. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

