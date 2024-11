Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: "Abschied" nach 42 Jahren: Martin Känzler im Mittelpunkt einer bewegenden Ehrung

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Müschede, 21.11.2024 Es ist ein winterlicher Abend im Arnsberger Stadtteil Müschede, als sich gegen 19 Uhr die Tore des Feuerwehrgerätehauses öffnen. Die großen Einsatzfahrzeuge werden gestartet und sorgfältig vor der Fahrzeughalle präsentiert. Löschgruppenführer Walter Hasenclever hatte seine Kameradinnen und Kameraden zu einem Fototermin eingeladen, doch der Abend verlief schlussendlich ganz anders.

Neben den Wehrkräften der Löschgruppe fanden sich auch die Wehrführung, die Basislöschzug- und Einheitenführer, der Bürgermeister Ralf-Paul Bittner mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Politik und Verwaltung sowie der stellvertretende Kreisbandmeister Werner Franke am Gerätehaus ein. Vielen wurde schnell bewusst, dass an diesem Abend, entgegen der Ankündigungen, kein Fotoshooting auf dem Programm stand. Als Neu-Wehrführer Dennis Pingel gegen 19:15 Uhr die Anwesenden um Ruhe bat und das Wort ergriff, stellte sich rasch heraus, dass an diesem Abend sein Vorgänger Martin Känzler im Mittelpunkt stehen würde.

Nach 42 Jahren im Einsatzdienst der Stadt Arnsberg durfte Pingel seinen Vorgänger in die Reihen der Ehrenabteilung verabschieden. In seiner Laudatio dankte Pingel für die immense Arbeit, die Martin Känzler für die Feuerwehr geleistet hat. Insgesamt war Känzler knapp 34 Jahre in verantwortungsvollen Positionen tätig. Als Zeichen der Anerkennung überreichten die stellvertretenden Wehrführer Sascha Ricke und Kai Spiegel unter minutenlangem Applaus einen Präsentkorb sowie ein Blumenstrauß an die Ehefrau von Martin Känzler.

Im Anschluss übergab Pingel das Wort an den stellvertretenden Kreisbrandmeister Werner Franke, der auf den beeindruckenden Werdegang Känzlers zurückblickte: vom Eintritt in die Jugendfeuerwehr im Jahr 1977 über den Aufstieg in die Einsatzabteilung bis hin zur Führung der Löschgruppe Müschede ab 1994. Nach 18 Jahren in der Löschgruppenführung stieg Känzler im Jahr 2012 in die Wehrführung der Feuerwehr auf. Dort leistete er über zehn Jahre als stellvertretender Wehrführer hervorragende Arbeit, insbesondere als Verantwortlicher für die Jugendfeuerwehr. In den letzten zwei Jahren übernahm Känzler schließlich das Amt des Wehrführers der Stadt. Ein Werdegang, der von großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein geprägt war, wie Franke in seiner Ansprache betonte. Auch im Namen des Hochsauerlandkreises bedankte sich Werner Franke für die gute Zusammenarbeit. Als besondere Überraschung überreichte er Martin Känzler das "Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold". Känzler zeigte sich sichtlich überrascht und zutiefst erfreut.

Nach diesem Highlight des Abends richteten auch Bürgermeister Ralf-Paul Bittner, der erste Beigeordnete Christopher Hilverling, Yvonne Heseler (Geschäftsbereichsleitung Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerdienste) sowie Frank Neuhaus (Stellv. Vorsitzender Ausschuss für Sicherheit/ Ordnung und allgemeine Bürgerdienste) ihre Worte an den scheidenden Wehrführer. Alle dankten ihm für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute. Zu Abschluss überreichte Holger Thiele, Stadtjugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Arnsberg, gemeinsam mit einigen Nachwuchskräften ein kleines Präsent. Auch Thiele würdigte in lobenden Worten für die Arbeit, die Martin Känzler über all die Jahre in die Jugendfeuerwehr und damit in den Nachwuchs der Feuerwehr Arnsberg investiert hat.

Die rundum gelungene Veranstaltung fand bei einem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank ihren Ausklang. Ein herzlicher Dank ging an die Partnerinnen der Einsatzkräfte der Löschgruppe Müschede für die hervorragend organisierte Verpflegung.

Werdegang Martin Känzler:

1977: Eintritt in die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Arnsberg 1982: Eintritt in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Arnsberg 1990-1994: Stellvertretender Löschgruppenführer der LG Müschede 1994-2012: Löschgruppenführer der LG Müschede 2012-2022: Stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Arnsberg 2022-2024: Wehrführer der Feuerwehr Arnsberg

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell