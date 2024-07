Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesstraße 230

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt die Bundespolizei aus Anlass der EURO 2024 seit dem 7. Juni 2024 vorübergehend Grenzkontrollen an allen land-, luft- und seeseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Am Donnerstagmittag 11. Juli 2024, um 12:50 Uhr, kontrollierten die Beamten eine 52-jährige Polin bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesstraße 230, Roermonderstraße in Niederkrüchten. Ein Abgleich der Personalien der Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Hiernach muss die Verurteilte eine Geldstrafe von 1700 Euro bezahlen. Der Frau wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Da die Reisende die fällige Geldstrafe begleichen konnte, entging sie einer 170-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.

