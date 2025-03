Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Brand und Diebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung

Am Mittwoch gegen 21:15 Uhr belästigten zunächst laut Zeugenangaben vier bislang unbekannte Jugendliche in der Richard-Strauss-Straße einen Bewohner, als einer der vier schließlich die Hauseingangstür beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Anschließend entfernen sie sich von der Örtlichkeit in bislang unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Brand

Am Bahnhof in Hessental in der Karl-Kurz-Straße kam es laut Erkenntnissen der bisherigen Ermittlungen zu einem Brand in einem WC, welches sich in einem Sanitär-Container befand. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall, welche mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Jedoch entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Schwäbisch Hall/Hessental: Diebstahl von Geldbeuteln

Am Mittwoch wurden zwei Frauen während des Einkaufens die Geldbeutel entwendet.

In der Straße "am Kreuzstein" wurde eine 86-jährige Frau in einem Supermarkt zwischen 12 Uhr und 13 Uhr zunächst von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Wenig später stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel inklusive persönlicher Dokumente und Bargeld entwendet wurde.

In der Raiffeisenstraße in einem Gartencenter wurde zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr eine 67-jährige Frau von einem unbekannten Mann angesprochen. An der Kasse musste die Frau feststellen, dass ihr Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und Bargeld nicht mehr in der Handtasche war.

Zeugen, welche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Rohbau

Zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch 6:30 Uhr wurde in einem Rohbau in der Straße "Am alten Güterbahnhof" eine Heizungspumpe von bislang unbekannter Person entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

Michelfeld: Diebstahl von Anhänger

Von einem Firmengelände in der Straße "Im Buchhorn" wurde zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 7:30 Uhr ein zugelassener Anhänger der Marke Anwärter entwendet. Am Anhänger waren die amtlichen Kennzeichen SHA-AB 734 angebracht. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

