POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Einbruch in Büro

Coesfeld (ots) - An der K28 sind am Donnerstag (25.07.24) ein Auto und eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld zusammenstoßen. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Dülmen die Kreisstraße in Richtung Dülmen. Als die Fahrradfahrerin aus einem Wirtschaftsweg im Dernekamp auf die K28 fuhr, kam es zur Kollision. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

