Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrskontrollen und Einbruch

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsüberwachung auf der A6

Am Dienstagnachmittag führte die Verkehrspolizei Kirchberg auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg an der Jagst Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Hierbei konnten sieben Kühlfahrzeuge einer portugiesischen Firma kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei sechs Fahrzeugführern Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt werden. Durch die Fahrer wurden die Ruhezeiten teils erheblich unterschritten. Alle Fahrer gaben an, dass sie durch ihren Arbeitgeber zu den Verstößen genötigt wurden. Die Bußgelder für die festgestellten Verstöße belaufen sich auf insgesamt etwa 45.000 Euro. Durch die Polizei wurde vorab eine Sicherheitsleistung in Höhe von ca. 7.100 Euro einbehalten. Die weiteren Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen den Arbeitgeber dauern an.

Untermünkheim - Übrigshausen: Einbruch

Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Fenster eines Firmengebäudes in der Straße "Am Richtbach" auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Inneren. Entwendet wurde durch die Einbrecher nichts. Der entstandene Schaden am Fenster wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell