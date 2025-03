Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Hund beißt Hund, Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Im Verlaufe des Dienstags streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Mayenner Straße geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Schaden am VW wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Remshalden-Geradstetten: Hund beißt Hund

Bereits am Samstag, dem 08.03.2025, war ein 62-jähriger Mann gegen 17:30 Uhr mit seinem Hund, einem Golden Retriever, auf der Mittelquerspange zwischen Grunbach und Geradstetten unterwegs. Im Bereich des dortigen Skaterparks rannte ein nicht angeleinter Hund auf ihn zu. Der dunkelbraune Hund, dessen Besitzer derzeit nicht bekannt ist, brachte den 62-Jährigen zu Fall und fügte dem Golden Retriever eine Bissverletzung zu. Durch den Sturz erlitt der 62-Jährige eine leichte Verletzung am Knie. Die Polizeihundestaffel in Schorndorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 07181 994430 um Hinweise zum Hundehalter des dunkelbraunen Hundes.

Korb: Sachbeschädigung durch Graffiti

Seit Anfang des Jahres kommt es im Bereich Korb vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass eine Gruppe noch unbekannter Jugendlicher im Alter von 14 - 16 Jahren für die Taten verantwortlich sein könnte. Die Jugendgruppe soll in der Regel in den Abendstunden in Korb unterwegs sein. Das Polizeirevier Waiblingen bittet nun unter der Rufnummer 07151 9500 um Hinweise zu der Jugendgruppe.

