Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Rund 4000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B19 ereignete. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin fuhr gegen 17.15 Uhr von der K3325 von Waiblingen kommend in die B19 ein. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen Transporter, der von einer 49-Jährigen gelenkt wurde, sodass es zum Unfall kam. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Rainau/Buch: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr einen VW T-Roc, der auf einem Parkplatz am Bucher Stausee abgestellt war. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Neresheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 30-jähriger Audi-Lenker befuhr am Donnerstag gegen ca. 16:55 Uhr die L1070 von Dehlingen in Fahrtrichtung Unterriffingen. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geriet er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kam im Gebüsch zum Stehen. Hierbei wurden ein Verkehrsschild und ein Leitpfosten beschädigt. Der Fahrer sowie sein ebenfalls 30-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen ca. 21:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Ford-Lenker die Pfitzerstraße. Aus Unachtsamkeit übersah er den vor ihm an einem Fußgängerüberweg haltenden Opel einer 39-Jährigen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die 39-jährige Frau wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Unfallflucht

Ein Skoda, der auf einem Parkplatz in der Güglingstraße abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 14:20 Uhr und 16:20 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell