POL-KN: (Tuttlingen) - Lastwagen kollidiert mit Mercedes E-Klasse - 58-Jährige leicht verletzt (29.01.2025)

Spaichingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann bei einer Veranstaltung in der Stadthalle einem anderen Besucher einen Kopfstoß versetzt und diesen dabei verletzt. Gegen 23:45 Uhr sprach ein 25-Jähriger eine junge Frau an, die dem Mann zu verstehen gab, dass sie kein Interesse an einer Unterhaltung habe. ...

mehr