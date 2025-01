Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Mann verletzt Besucher mit Kopfstoß bei Veranstaltung (25.01.2025)

Spaichingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann bei einer Veranstaltung in der Stadthalle einem anderen Besucher einen Kopfstoß versetzt und diesen dabei verletzt.

Gegen 23:45 Uhr sprach ein 25-Jähriger eine junge Frau an, die dem Mann zu verstehen gab, dass sie kein Interesse an einer Unterhaltung habe. Da dies keine Wirkung erzielte, wandte sie sich an einen 26-Jährigen, der den Mann abermals aufforderte die junge Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin verpasste der 25-Jährige dem 26-Jährigen einen Kopfstoß und versuchte über den angrenzenden Parkplatz zu flüchten. Sicherheitsmitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Ein Alkoholtest bei dem 25-Jährigen deutschen Staatsbürger ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Der 26-Jährige erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen im Kopfbereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell