POL-HI: Nach Unfall auf Parkplatz: Fünf leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden

Hildesheim (ots) - Rössing. (ep) Am 20.06.2024, in der Zeit von 00:54 Uhr bis 02:02 Uhr ist es zu einem Einbruch in einen Baucontainer bei der Baustelle an den Bahngleisen, in der Straße Zum Klay, in 31171 Nordstemmen (Rössing) gekommen. Unbekannte Täter versuchen den Baucontainer aufzubohren und haben im Anschluss eine Baucontainer Wand aufgeflext. Dabei wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand dennoch ein Schaden ...

