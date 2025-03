Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle,Körperverletzung

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfälle

Am Freitagmorgen, gegen 06:40 Uhr missachtete eine 18-jährige Skoda-Fahrerin bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in der Weilerstraße / Werderstraße die Vorfahrt eines 60-jährigen Jimny-Fahrers. Durch die Kollision wurde der Jimny umgestoßen und blieb auf einer Fahrzeugseite liegen. Der 60-jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Am gleichen Kreisverkehr übersah ein 22-jähriger Autofahrer gegen 07:15 Uhr den verkehrsbedingt stehenden Mitsubishi einer 48-Jährigen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Backnang-Waldrems: Körperverletzung

Am Freitagmittag, gegen 11:00 Uhr weigerte sich ein unbekannter Mann in einer Tankstelle in der Donaustraße sein Getränk zu bezahlen. Der Unbekannte geriet deshalb mit einer 22-jährigen Angestellten in Streit und schlug ihr auf die Wange. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu dem unbekannten Mann. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

