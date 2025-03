Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru) Ein derzeit unbekannter Verursacher befährt am 04.03.2025 gegen 06.10 Uhr in Gronau die Straße "Lehder Berg" in Fahrtrichtung Stadtmitte und fährt hier trotz Gegenverkehrs an einem haltenden Pkw vorbei. Während des Vorbeifahrens kommt es zu einer seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw Audi einer 57-jährigen Fahrzeugführerin aus Eime. Bei dem Zusammenstoß entsteht an dem Audi erheblicher Sachschaden, der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

