Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Verhaftung im Fernreisebus

Oelsnitz/Vogtland (ots)

Einen 29-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen verhafteten Bundespolizisten am späten Abend des vergangenen Freitags. Der Mann war Insasse eines in Richtung Riga verkehrenden Fernreisebusses, den die Beamten auf der Raststätte Vogtland-Süd an der A 72 kontrollierten.

Dabei stellten sie fest, dass zur Person zwei Haftbefehle vorliegen. Wegen diverser Verkehrsdelikte hatten die Amtsgerichte Hamburg und Osnabrück Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 4.900 Euro gegen sie verhängt.

Da diese bislang nicht beglichen waren und der Verhaftete auch vor Ort nicht zahlen konnte, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafen in eine Justizvollzugsanstalt.

