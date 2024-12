Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Feuerwerk mit mehr als fünf Kilogramm Sprengstoff eingezogen

Johanngeorgenstadt (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Eindämmung grenzüberschreitender Kriminalität wurden am vergangenen Samstag in Johanngeorgenstadt Feuerwerkskörper mit einer Nettoexplosivmasse von über fünf Kilogramm eingezogen und durch Spezialkräfte der Bundespolizei der Vernichtung zugeführt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden erstattet.

Regelmäßig intensiviert die Bundespolizei zum Jahresende damit ihre Anstrengungen, um die Verbringung von in Deutschland nicht zulässigen Feuerwerks zu verhindern. Flankiert werden die Kontrollen durch präventive Maßnahmen an grenzüberschreitenden Straßenverbindungen, wo derzeit auch Plakate vor dem Kauf von nicht zugelassener Pyrotechnik im benachbarten Tschechien warnen.

Dass den meisten Kontrollierten ein diesbezüglicher Gesetzesverstoß bewusst ist, zeigt eine Feststellung an diesem Tag, bei der vier Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren aus dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Zwickau beim Erkennen der Einsatzkräfte die Flucht zurück nach Tschechien mit einem Sprung über den die Grenze markierenden Breitenbach antraten. Später reisten sie dann per Zug nach Deutschland ein und konnten am Bahnhof Johanngeorgenstadt gestellt werden. Allein bei diesem Aufgriff betrug die Nettoexplosivmasse aller mitgeführten Feuerwerkskörper mehr als drei Kilogramm.

Unterstützt wurde die Bundespolizeiinspektion Klingenthal bei diesem Einsatz von Kräften der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei sowie dem Zoll. Insgesamt waren 20 Beamte beteiligt.

Auch in den kommenden Tagen und besonders zum Jahresende werden die Schwerpunktkontrollen fortgesetzt.

