Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: In Luftsicherheitskontrolle: "Koks" im Schuh

Bremen (ots)

Bremen, Flughafen, 20.10.2024 / 10:09 Uhr

Luftsicherheitsassistenten stellten am Vormittag bei der Personen- und Handgepäckkontrolle am Bremer Flughafen bei einem Fluggast ein kleines Plastiktütchen mit einem weißen Pulver fest. Der Mann hatte das verdächtige Fundstück in seiner Socke im linken Schuh versteckt.

Die Kontrollstellenführer der Bundespolizei nahmen sich des Falls an und eröffneten dem 44-jährigen Deutschen den Tatverdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegenüber den Bundespolizisten räumte er ein, dass es sich um eine geringe Menge Kokain handle.

Der Mann aus dem Großraum Peine konnte seinen Flug an die spanische Südostküste trotz des Vorfalls antreten. Da er sich nun aber mit einem Strafverfahren und der für die weiteren Ermittlungen zuständigen Bundeszollverwaltung auseinandersetzen muss, dürfte die Flugreise für ihn weniger entspannt als geplant ausgefallen sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell