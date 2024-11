Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Klein-Lkw verkehrsunsicher

Am Donnerstag zog die Polizei in Geislingen einen Mercedes aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Der Klein-Lkw fuhr gegen 10 Uhr in der Fabrikstraße. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug, da sie einen Defekt an der Beleuchtungseinrichtung erkannten. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten weitere Mängel. So leuchteten am Kombiinstrument die Warnleuchten für die Bremsen auf. Deshalb nahmen die Spezialisten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Wirkung der Feststellbremse nicht ausreichend war. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Das Fahrzeug wurde bei einem Sachverständigen in Geislingen vorgeführt. Der begutachtete den 3,5 Tonner und stufte das Fahrzeug nach Feststellung von zwölf erheblichen Mängeln als verkehrsunsicher ein. Der Mercedes wurde von der Polizei noch bis eine nahegelegene Werkstatt begleitet und die Weiterfahrt untersagt. Auf den 34-Jährigen Fahrer kommt nun eine Anzeige zu. Auch musste er für die Kosten des Sachverständigen aufkommen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

