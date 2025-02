POL-WAF: Beckum. Einbruch in Vereinsgebäude

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (17.02.2025, 16.00 Uhr) und Dienstag (18.02.2025, 14.30 Uhr) in eine Werkstatt in Drensteinfurt-Walstedde eingebrochen. Gewaltsam drangen sie in das Gebäude an der Herberner Straße ein und stahlen mehrere Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

mehr