POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots) - Zwischen Montag (17.02.2025, 14.00 Uhr) und Dienstag (18.02.2025, 05.30 Uhr) ist in Beckum ein Auto gestohlen worden. Der graue Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen BE-DB 65 stand in einer Einfahrt an der Keplerstraße. Hinweise zum Verbleib des Pkw bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

