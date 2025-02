POL-WAF: Warendorf. Bei Verkehrsunfall ohne Führerschein aufgefallen

Warendorf (ots) - Am Montag (17.02.2025) in der Zeit von 11.00 bis 11.30 Uhr wurde in Everswinkel an der Straße Am Magnusplatz, eine geparkte schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe des Rathauses in einer Parklücke. Der Verursacher flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem Beteiligten geben? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

