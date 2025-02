POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen

Warendorf (ots) - Mehrere Baustellencontainer in Wadersloh sind zwischen Samstag (15.02.2025, 14.00 Uhr) und Montag (17.02.2025, 08.00 Uhr) in Wadersloh aufgebrochen worden. Die Täter stahlen diverse Werkzeuge aus den Containern an der Straße Schulkamp. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

