POL-WAF: Wadersloh. Baustellencontainer aufgebrochen

Warendorf (ots) - Zwischen Samstag (15.02.2025, 12.00 Uhr) und Montag (17.02.2025, 08.00 Uhr) haben Unbekannte zwei Aluminium-Fußgängerüberwege für Baustellen an der Straße Am Ruthenfeld in Oelde gestohlen. Die beiden Brücken waren an einer Baustelle gelagert. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

