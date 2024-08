Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Oberbauerschaft

Hochwertige Arbeitsgeräte entwendet

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 13.08.2024 (16.00 Uhr) bis 18.08.2024 (17.00 Uhr) in eine Werkstatt auf der Straße Oberbauerschaft in Senden ein und entwendeten mehrere hochwertiges Arbeitsgeräte.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

