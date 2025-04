Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Geschwindigkeitskontrollwoche - Bilanz des Polizeipräsidiums Offenburg

Mittelbaden (ots)

In der Woche vom 7. April 2025 bis 13. April 2025 fand die europaweite Geschwindigkeitskontrollwoche ROADPOL-Speedweek statt. Höhepunkt bildete hierbei der vergangene Mittwoch, bei dem sich neben dem Polizeipräsidium Offenburg auch weitere Behörden beteiligten. Nach wie vor gilt überhöhte Geschwindigkeit als Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Ziel der gesamten Kontrollwoche war es, auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam zu machen. Hierfür waren alleine am vergangenen Mittwoch über einhundert Polizisten und Polizistinnen in allen neun Revierbereichen zum Zwecke der Verkehrsüberwachung im Einsatz. Im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 24 Uhr wurden über 59.500 Verkehrsteilnehmer überprüft. Die hohe Zahl kam dadurch zustande, dass die Ermittler der Verkehrspolizei unter anderem Geschwindigkeitsgroßmessgeräte im Einsatz hatten.

Über die gesamte Woche konnten mehr als 9.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Während 7.923 der betroffenen Verkehrsteilnehmer mit einer Verwarnung davonkamen, erwarten die anderen 1.124 Fahrzeugführer eine entsprechende Anzeige. 121 von ihnen müssen zudem mit weitreichenderen Folgen wie beispielsweise einem Fahrverbot rechnen.

Neben Geschwindigkeitsverstößen ahndete die Polizei bei ihren Kontrollen mehrere Verstöße sowohl gegen die Gurtanlege- und Helmpflicht, als auch wegen der Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer. Weitere Verkehrsteilnehmer, welche unter Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmitteleinfluss am Steuer angetroffen wurden, gelangen ebenfalls zur Anzeige.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell