POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 25.04.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zu genannten Zeit bog ein polnischer Lkw mit Anhänger von der Ravenstr. in die Gudewillstr. ein. Beim Einbiegen touchierte er den Schirm einer Ampel, welcher daraufhin abfiel. Der Fahrer stieg anschließend aus, stellte den Schirm an die Seite ...

