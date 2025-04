Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebstahl und kurioser Folgediebstahl beim ALDI Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Tage, gegen 12:20 Uhr, meldete ein Mitarbeiter des ALDI-Marktes Bodenburger Straße einen Diebstahlsversuch mehrerer Personen, wobei die Personen flüchtig waren und verfolgt wurden. Sofort entsandte Kräfte der Polizei konnten die beiden weiblichen Täterinnen (23jährig und 48jährig aus dem LK Hildesheim) schließlich beim REWE Markt in der Bodenburger Straße feststellen. Eine dritte Person (männl. 49jährig), die zuvor in einem abgestellten PKW gewartet hatte, hatte zwischenzeitlich die Polizeikräfte bemerkt, den Pkw zurückgelassen und sich ebenfalls fußläufig aus dem Nahbereich entfernt. Die Person konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich des NKD-Marktes Bodenburger Straße festgestellt werden. Alle Personen bestritten den Tatvorwurf. Während der Sachverhaltsaufnahme geriet auch der mitgeführte Pkw in den Fokus der Polizei. Eine Durchsuchung des Pkw führte schließlich zum Auffinden von diversen weiterem (möglichem) Diebesgut (z. B. diverse Pakete Kaffee, alkoholische Getränke, Hygieneartikel etc.). Da keiner der anwesenden Personen hierfür einen Eigentumsnachweis erbringen konnte und auch der jeweilige Einkaufsort nicht benannt wurde, wurden alle aufgefundenen Gegenstände zum Zwecke der Eigentumsklärung sichergestellt. Der Wert der Ware dürfte im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich liegen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtigen vor Ort entlassen.

Ein kurioser Sachverhalt ereignete sich dann noch gegen 14:20 Uhr. Während die Polizei noch mit mehreren Streifenwagen auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes anwesend war, meldete sich plötzlich ein Mitarbeiter des ALDI und gab an, dass es soeben zu einem weiteren Ladendiebstahl gekommen sei. Die noch anwesenden Beamten konnten den 41jährigen Hildesheimer direkt vor der Tür in Empfang nehmen. Bei dem Mann wurden ein paar Dosen Bier und Süßigkeiten im Wert von knapp 10 Euro aufgefunden. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass (die Polizei war ja noch sichtbar vor Ort anwesend) er der Meinung gewesen sei, die Polizeibeamten machten gerade Mittagspause. Daher habe er eine günstige Gelegenheit vermutet. Was daran jedoch günstig gewesen sein könnte blieb das Geheimnis des Mannes.

Gegen alle Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen versuchten bzw. vollendeten Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Eingesetzt waren neben Streifen der Polizei Bad Salzdetfurth auch Beamte der Autobahnpolizei und der Polizei Hildesheim.

