Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizeieinsatz im Bereich von Gartenanlage

Wiesbaden (ots)

Polizeieinsatz im Bereich von Gartenanlage, Wiesbaden-Biebrich, Am Hohen Stein, 06.03.2025, 14.30 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es im Umfeld einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Hohen Stein" in Biebrich zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet, dass auf einem Grundstück in der Anlage ein 61-jähriger Mann von einem Nachbar nach vorangegangenen Streitigkeiten mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht worden sei. Der Geschädigte entfernte sich anschließend vom Grundstück und trat mit den eintreffenden Polizeikräften in Kontakt. Um eine Gefahr für Außenstehende möglichst auszuschließen, wurde der Bereich rund um die Gartenanlage abgesperrt und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Westhessen hinzugezogen. Der 67-jährige Mann konnte schließlich gegen 17.30 Uhr aus seinem Haus gesprochen und festgenommen werden. In dem Haus des Festgenommen wurden mehrere alte Waffen aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Festgenommene wurde zwecks der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Vorfalls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell