POL-WI: Vorsicht beim Geldwechseln +++ Anrufe von falschen Polizisten +++ Einbrecher zugange +++ Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Rückstau führt zu Folgeunfall

1. Vorsicht beim Geldwechseln,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, 05.03.2025, 11.15 Uhr

(pl)Ein Trickdieb hat am Mittwochvormittag in der Frankfurter Straße eine Seniorin bestohlen. Die Geschädigte wurde gegen 11.15 Uhr im Bereich eines Parkautomaten von einem Unbekannten angesprochen und um Kleingeld gebeten. Im weiteren Verlauf griff der Täter unbemerkt in die Handtasche der Frau und entwendete hieraus einen Taschenkalender mit diversen Dokumenten und Bankkarten. Der Dieb wurde als ca. 40 Jahre alt mit einem südländischen Erscheinungsbild und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Getragen habe er eine dunkelgraue Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ihre Handtasche sollten Sie auch fest im Blick haben. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse oder Handtasche nichts verloren!

2. Anrufe von falschen Polizisten,

Wiesbaden-Biebrich, 05.03.2025

(pl)Am Mittwochmittag erhielten in Wiesbaden mindestens zwei Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Der Ablauf der Telefonate ist meist derselbe: Es wird geschildert, dass die Polizei Einbrecher oder Räuber festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse der oder des Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden, wodurch diese nun akut gefährdet seien. In den beiden bislang bekanntgewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen glücklicherweise von der abenteuerlichen Geschichte der Betrüger nicht aufs Glatteis führen, so dass stattdessen die echte Polizei informiert wurde. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

3. Einbruch in Lagerraum,

Wiesbaden, Goldgasse, 04.03.2025, 23.30 Uhr bis 05.03.2025, 10.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde der Lagerraum eines Restaurants in der Goldgasse von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt in den Flur des Hauses, hebelten im Keller die Tür zum Lagerraum auf und entwendeten hieraus zwei Kästen mit Getränkedosen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Schule gescheitert,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, 28.02.2025, 15.00 Uhr bis 05.03.2025, 13.20 Uhr

(pl)Unbekannte Täter scheiterten zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmittag beim Versuch, in eine Schule in der Bierstadter Straße einzubrechen. Die Täter hatten sich erfolglos an einem Fenster sowie der Terrassentür des Schulgebäudes zu schaffen gemacht und waren schließlich unverrichteter Dinge geflüchtet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Fenster hält Einbrechern stand,

Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, 04.03.2025, 18.00 Uhr bis 05.03.2025, 11.15 Uhr

(pl)Das Fenster eines Friseurgeschäftes in der Reichsapfelstraße in Schierstein hat zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, das Fenster aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Mainz-Kostheim, Eichenstraße, 04.03.2025, 20.00 Uhr bis 05.03.2025, 10.30 Uhr

(pl)In der Eichenstraße in Kostheim wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag mindestens vier geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Die Täter waren zwischen 20.00 Uhr und 10.30 Uhr zugange und verursachten einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

1. Rückstau führt zu Folgeunfall,

Wiesbaden, Gem. Medenbach, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 05.03.2025, 09:30 Uhr

(cz)Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln kurz hinter der Raststätte Medenbach zu einem Auffahrunfall in dessen Folge im Rückstau ein weiterer Unfall geschah. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza die A3 in nördlicher Fahrtrichtung und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden LKW eines 41-Jährigen auf. Aufgrund des Aufpralls schleuderte der Seat in die linke Leitplanke und wurde anschließend auf den Standstreifen zurückgeworfen. Der Fahrer des PKW wurde hierbei leicht verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bereits nach 20 Minuten hatte sich durch das Trümmerfeld an der ersten Unfallstelle ein erheblicher Rückstau gebildet. Im Zuge der Staubildung kam es dann gegen 09:50 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen einem Hyundai Ioniq und einem VW Passat. Die 20-jährige Fahrerin des Hyundai erkannte zu spät, dass die 29-jährige Fahrerin des VW verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Sie versuchte noch auszuweichen, fuhr dennoch seitlich in das Fahrzeug und kam erst an der Mittelleitplanke zum Stehen. Ein im Hyundai befindliches Kleinkind im Alter von drei Monaten wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand bei beiden Unfällen ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau bis zum Wiesbadener Kreuz.

