POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Richard-Stocker-Straße/Aacher Straße - Polizei sucht Zeugen (02.04.2025)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Richard-Stocker-Straße/Aacher Straße ereignet hat. Ein 28-Jähriger bog mit einem Sattelzug von der Richard-Stocker-Straße kommend nach rechts in Richtung der Landesstraße 191 ab und stieß dabei mit einem ebenfalls nach rechts abbiegenden Ford Fiesta einer 37-Jährigen zusammen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen und insbesondere hinter den beiden Unfallbeteiligten fahrende Personen, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Posten Engen zu melden.

