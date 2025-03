Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unterlassene Hilfeleistung

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 03.02.2025 gegen 21:30 Uhr erleidet ein 36-jähriger Bad-Kreuznacher nach einem Besuch der Rheinwelle in Gau-Algesheim einen medizinischen Notfall. Hierbei befindet er sich bereits außerhalb der Räumlichkeiten des Erlebnisbades auf einem nahegelegenen Fahrradweg. Sein Begleiter spricht in der Folge zwei männliche Personen unabhängig voneinander auf dem Parkplatz der Rheinwelle an und bittet um Hilfe. Einer der Personen habe entgegnet, keine Zeit zu haben, und der andere habe geraten, sich in der Badelandschaft ein Taxi zu rufen. Beide Personen entfernten sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne entsprechende Hilfe zu leisten. Der 36-jährige Bad Kreuznach verstirbt am Folgetag aus bislang ungeklärter Ursache. Wer Hinweise zu den beiden angesprochenen Personen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

