Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 22-Jähriger verursacht zwei Unfälle und flüchtet (02.04.2025)

Singen (ots)

Ein junger Autofahrer hat am Mittwochvormittag zwei Unfälle verursacht und ist anschließend geflüchtet. Kurz nach 10 Uhr war der 22-jährige Toyota-Fahrer auf der Gartenstraße in Rielasingen-Worblingen in Richtung der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Blumenkübel und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der junge Mann anschließend in Richtung Singen davon. Kurz darauf streifte er in der Rielasinger Straße beim Passieren eines stehenden Linienbusses den Außenspiegel eines dahinter wartenden BMW Mini einer 32-Jährigen. Auch danach setzte der 22-Jährige seine Fahrt fort und bog in eine Seitenstraße ab, wo er den Wagen schließlich abstellte und zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte er jedoch als Verursacher der beiden Unfallfluchten ermittelt werden.

Die Höhe des infolge der beiden Kollisionen verursachten Schadens dürfte im Bereich von insgesamt rund 5.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell