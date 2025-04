Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verstärkung für das Polizeipräsidium Konstanz - in diesem Jahr bereits 81 Neuzugänge begrüßt

Konstanz/Tuttlingen/Rottweil/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zahlreiche Neuzugänge werden das Polizeipräsidium Konstanz in Zukunft mit ihrem Einsatz und Engagement unterstützen. Polizeipräsident Uwe Stürmer und sein Führungsteam durften in diesem Jahr bereits insgesamt 81 Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Konstanz willkommen heißen.

"Wir freuen uns, Sie beim Präsidium Konstanz begrüßen zu dürfen - herzlich willkommen! Auf Sie warten ebenso anspruchsvolle wie wichtige Aufgaben. Durch Ihre Präsenz und Ihren engagierten Einsatz tragen Sie unmittelbar zu einer guten Sicherheitslage in unserem Präsidiumsbereich bei", begrüßte der kommissarische Leiter des Führungs- und Einsatzstabes, Herr Leitender Polizeidirektor Stephan Behnke die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Begrüßungsveranstaltungen.

Die Kolleginnen und Kollegen unterstützen in Zukunft die Dienststellen in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Insgesamt 58 Polizeibeamtinnen und -beamte verrichten ihren Dienst künftig bei der Schutzpolizeidirektion und schließen damit Lücken, die unter anderem durch Versetzungen in den Ruhestand entstanden sind. Daneben zählen zu den Neuzugängen auch 12 Tarifbeschäftigte und ein Verwaltungsbeamter. Weitere 12 Beamtinnen und Beamte starten ihre Laufbahn bei der Kriminalpolizei.

"Sie sind exzellent ausgebildet und haben sich für einen spannenden und interessanten, aber auch herausfordernden und erfüllenden Beruf entschieden", unterstrich Herr Behnke.

Während ein Teil der "Neuen" - die Kolleginnen und Kollegen des mittleren Polizeivollzugsdienstes - bereits im Laufe der letzten Wochen ihren Dienst beim Polizeipräsidium aufgenommen hat, begrüßte Herr Behnke am 02. April 2025 auch 22 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule der Polizei Baden-Württemberg, die Ende März Ihre Ernennungsurkunden zu Polizei- oder Kriminaloberkommissaren in Empfang nehmen durften.

"Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start beim Polizeipräsidium Konstanz und vor allem, dass Sie von allen Einsätzen stets unversehrt zurückkehren", gab Herr Behnke den Neuen mit auf den Weg, bevor er die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger auf das Grundgesetz und die Landesverfassung vereidigte.

Haben auch Sie Interesse am Polizeiberuf? Dann bewerben Sie sich! Eine persönliche Beratung erhalten Sie bei unseren Einstellungsberatern Marion Enke (Tel. 07461/941-401), Dennis Klaiber (Tel. 07461/941-402) und Janina Lamersdorf (Tel. 07461/941-408). Alle wichtigen Infos rund um die Einstellungsvoraussetzungen gibt es auch online unter https://www.polizei-der-beruf.de/beruf/. Derzeit offene Stellen im Tarifbereich finden Sie auf unserer Homepage unter: https://ppkonstanz.polizei-bw.de/.

