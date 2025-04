Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken über Kreisverkehr gefahren (02.04.2025)

VS-Villingen - L 173 (ots)

Auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen hat am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr ein alkoholisierter 40-Jähriger einen Unfall verursacht. Er fuhr aus Richtung Schwenningen kommend mit seinem BMW gerade aus über den Kreisverkehr "Bertholdshöfe". Dabei entstand ein Schaden am BMW von etwa 12.000 Euro. Der Schaden am Kreisverkehr selbst fällt deutlich geringer aus. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Fahrer sowohl alkoholische, wie auch drogenbedingte Beeinflussung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Die Abgabe einer Blutprobe und des Führerscheins war die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell