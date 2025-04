Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit 12.000 Euro Schaden (01.04.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung der Straßen "Am Hoptbühl" und der Schwenninger Straße ist es am Dienstag, gegen 20 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Auf der Straße "Am Hoptbühl" fahrend, missachtete ein 20-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 47-jährigen Nissan-Fahrers. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, der einen Schaden von 12.000 Euro forderte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell