LPI-G: Fahrraddiebstahl

Gera (ots) - Ein 43-Jähriger BMW-Fahrer sollte am frühen Samstagabend in der Tobias-Hoppe-Straße in Gera durch Beamte des Inspektionsdienstes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sich an dem Pkw unterschiedliche Kennzeichen befanden, welche nicht zum Fahrzeug gehörten. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle. Sofort kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Der Mann ...

mehr