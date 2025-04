Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf Fußgängerfurt - 90-Jähriger leicht verletzt (02.04.2025)

Singen (ots)

Am Mittwochvormittag hat sich auf der Hohenhewenstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist. Ein 80-Jähriger fuhr mit einem Renault Twingo auf der Hohenhewenstraße in Richtung Bruderhofstraße. Auf der Kreuzung zur Reichenaustraße erfasste der Twingo einen 90 Jahre alter Mann der gerade die dortige Fußgängerfurt überquerte. Der 90-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

