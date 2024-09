Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeug geriet in Brand

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Samstag (21. September) geriet gegen 13 Uhr der Pkw von einem 71-Jährigen aus Monschau auf der Brabantstraße in Schleiden-Gemünd in Brand.

Der Pkw-Fahrer befuhr mit einer 62-jährigen Beifahrerin die Kölner Straße aus Fahrtrichtung Kall kommend in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd und stellte im Fahrzeug einen Brandgeruch fest.

In der Brabantstraße in Schleiden-Gemünd parkte der Mann daraufhin sein Fahrzeug ab und stellte unter dem Fahrzeug eine Rauchentwicklung fest.

Kurz darauf schlugen Flammen aus der Motorhaube.

Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

